BAB A3, HUNDERDORF, LKR. STRAUBING-BOGEN. Bei einer routinemäßigen Kontrolle eines Porsche mit ukrainischer Zulassung fanden Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf in mehreren Verstecken über 400.000 Euro Bargeld.

Der Fahrer des Porsche, ein 59-jähriger Ukrainer, befuhr am Freitag, 12. Dezember, die A3 in Fahrtrichtung Passau. Gegen 00:35 Uhr entschlossen sich die Deggendorfer Schleierfahnder zur Kontrolle des Fahrzeugs und stoppten dieses an der Rastanlage Bayerischer Wald Süd. Bei der Überprüfung des Fahrers und des Fahrzeugs fanden die Beamten knapp über 400.000 Euro Bargeld versteckt im Fahrzeuginneren.

Da der 59-Jährige die Herkunft des Geldes nicht schlüssig erklären konnte, beschlagnahmten die Polizisten dieses in Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Der Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Regensburg und die Kriminalpolizei Straubing haben die Ermittlungen übernommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Veröffentlicht: 15.12.2025, 14.00 Uhr