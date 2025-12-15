REGENSBURG. Die Kriminalpolizei Regensburg konnte einen beachtlichen Fahndungserfolg erzielen. Nach monatelangen, intensiven Ermittlungen wurde Mitte November in Regensburg ein Drogenversteck ausgehoben, über 3 Kilogramm Heroin sichergestellt und ein Tatverdächtiger festgenommen.

Seit September 2024 führt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg – unter Federführung der Staatsanwaltschaft Regensburg – ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Heroin in nicht geringen Mengen. Im Zuge dieser akribischen Arbeit gelang es den Ermittlern, eine unbewohnte Wohnung in Regensburg als mutmaßliches Drogenversteck ausfindig zu machen. Außerdem ergaben sich konkrete Hinweise auf einen Tatverdächtigen.

Mitte November erfolgte dann der Zugriff: Einsatzkräfte der Kriminalpolizeiinspektionen Regensburg und Augsburg sowie der Diensthundeführer vollzogen zeitgleich mehrere Wohnungsdurchsuchungen in Regensburg und Augsburg. In Regensburg wurden in der Wohnung eines 42-jährigen Deutsch-Russen u.a. Heroin und Utensilien zum Handel mit Betäubungsmitteln sichergestellt. In der unbewohnten Wohnung wurden rund 3,3 Kilogramm Heroin, eine Langwaffe und weitere Utensilien für den Handel mit Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt.

Der 42-jährige Tatverdächtige wurde im Zuge des Einsatzes festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen ihn – seitdem befindet sich der amtsbekannte Mann in Untersuchungshaft.