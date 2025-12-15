2059. Festnahme eines Tatverdächtigen nach schwerem Raub und versuchter Vergewaltigung – Neuaubing

Ein 58-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg vereinbarte über ein Internetportal den bezahlten Geschlechtsverkehr in einem Hotel mit einer 22-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München für Sonntag, 14.12.2025, um 02:30 Uhr. Die 22-Jährige nahm zu ihrer eigenen Sicherung eine 31-jährige Bekannte (ebenfalls mit bulgarischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München) mit.

Im Hotel verlangte der 58-jährige Tatverdächtige entgegen vorher getätigter Absprachen den Geschlechtsverkehr ohne Kondom. Als die 22-Jährige dies verneinte, bedrohte der Tatverdächtige die 31-Jährige mit einem Messer und verlangte wiederholt den Geschlechtsverkehr ohne Kondom.

Schließlich konnte sich die 31-Jährige aus dem Griff des Tatverdächtigen befreien und beide Frauen versuchten über die Terrassentür zu flüchten. Hierbei entriss der 58-Jährige der 22-Jährigen ihre Handtasche, entnahm aus dieser einen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete anschließend selbst.

Die beiden Frauen verständigten daraufhin direkt den Polizeinotruf 110. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten noch vor Ort den Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen.

Er wurde wegen der versuchten Vergewaltigung und eines schweren Raubes angezeigt. Nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde er im Anschluss wieder entlassen.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2060. Festnahme von vier Tatverdächtigen nach einem Raubdelikt – Laim

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 14:15 Uhr, verabredete sich ein ein 16-jähriger afghanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München über ein Internetportal zum Kauf von Kopfhörern. An der Tatörtlichkeit traf er zunächst auf einen der späteren Tatverdächtigen und wurde im weiteren Verlauf in einen Hinterhof gelotst. Dort kamen weitere männliche Personen dazu und der 16-Jährige wurde angewiesen, das zum Kauf der Kopfhörer mitgebrachte Bargeld vorzuzeigen.

Hierbei wurde ihm nach eigener Aussage unvermittelt Pfefferspray in das Gesicht gesprüht, während ihm das Bargeld aus der Hand gerissen wurde. Daraufhin flohen alle Täter fußläufig von der Tatörtlichkeit.

Der 16-Jährige verfolgte die flüchtenden Täter und machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. In einem Hausflur konnte er einen der flüchtenden Täter stellen und bis zum Eintreffen der eingesetzten Polizeistreifen festhalten. Bei diesem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen deutsch-irakischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Anwesens konnten zwei weitere Tatverdächtige aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um einen 14-jährigen deutsch-irakischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München und einen 15-jährigen deutsch-britischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München.

Im weiteren Verlauf konnte in der unmittelbaren Nähe ein 16-jähriger deutsch-britischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Gegen alle vier Tatverdächtige wurde eine Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls gefertigt. Der 15-Jährige, 14-Jährige und der 16-Jährige (mit deutsch-irakischer Staatsangehörigkeit) wurden nach Abschluss der durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 16-jährige deutsch-britische Staatsangehörige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2061. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Aubing

Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 06:00 Uhr, konnte ein Passant einen brennenden Müllcontainer am nördlichen Zugang zum S-Bahnhof Aubing feststellen. Er verständigte daraufhin den Notruf.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein angrenzender Verteilerkasten für die Straßenbeleuchtung und ein Zaun wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt.

Die Straßenbeleuchtung im östlichen Teil der Georg-Böhmer-Straße fiel in der Folge aus. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2062. Festnahme nach Sexualdelikt, Körperverletzung und Tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte – Sendling

Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 03:30 Uhr, befand sich eine 27-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim in einer Diskothek in Sendling. Dort griff ihr ein 31-jähriger Türke mit Wohnsitz in München wiederholt unerlaubt ans Gesäß, woraufhin die 27-Jährige den Sicherheitsdienst hinzuzog.

Als der Sicherheitsdienst den 31-Jährigen aus der Diskothek verweisen wollte, schlug dieser einem der Sicherheitskräfte, einem 39-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München, mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch wurde der Mitarbeiter leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch behandelt werden.

Der Sicherheitsdienst fixierte den 31-Jährigen bis zum Eintreffen einer in unmittelbarer Nähe befindlichen Polizeistreife. Bei den weiteren Maßnahmen griff er die Polizeibeamten tätlich an, indem er um sich schlug und trat. Er konnte unter Kontrolle gebracht und gefesselt werden. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen, war jedoch weiter dienstfähig.

Im Anschluss nahmen die Polizeibeamten den 31-Jährigen aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung und Aggressivität bis zum nächsten Morgen auf einer Polizeidienststelle in Gewahrsam. Nach einer Anzeige wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 15 geführt.

2063. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Sexualdelikt – Schwabing-West

Am Sonntag, 14.12.2025, gegen 21:00 Uhr, befand sich eine 60-jährige Türkin mit Wohnsitz in München in der Sauna des Nordbads. Als ein 38-jähriger Slowake ohne festen Wohnsitz alleine mit ihr war, führte er sexuelle Handlungen im Bereich des Oberkörpers bei ihr durch.

Die 60-Jährige wehrte sich dagegen und rief einen Bademeister hinzu. Der 38-Jährige wurde bis zum schnellen Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er vorläufig festgenommen und wird am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 15 geführt.

2064. Raub einer Handtasche; eine Person verletzt – Am Hart

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 20:00 Uhr, kam es im Münchner Stadtbereich „Am Hart“ zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 25-Jährigen, mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Die 25-Jährige war zu Fuß unterwegs, als der bislang unbekannte Täter von hinten an sie herantrat und mit beiden Armen festhielt. Anschließend bedrohte er sie mit einem Messer und griff nach der über der Schulter getragenen Handtasche. Nach einer kurzen Rangelei schlug der unbekannte Täter der 25-Jährigen mehrfach ins Gesicht.

Der unbekannte Täter flüchtete anschließend zu Fuß unter Mitnahme der Handtasche.

Die 25-Jährige erlitt Prellungen und Schürfwunden im Gesicht und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 15 Jahre, 160 cm groß, schlank, dunkelhäutig; graue Mütze, dunkelgrüne Winterjacke mit Kapuze, schwarze Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Starenweg, Sperlingweg und Ingolstädter Straße (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2065. Raub eines Geldbeutels – Westpark

Am Samstag, 13.12.2025, zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr, war ein 26-jähriger Deutscher, mit Wohnsitz in München, zu Fuß im Westpark.

Plötzlich verspürte der 26-Jährige einen Schlag auf den Hinterkopf und ging daraufhin zu Boden. Als er wieder zu sich kam, bemerkte er das Fehlen seines Geldbeutels samt Inhalt. Auf Grund seiner Benommenheit konnte der 26-Jährige den Tatzeitraum nicht näher eingrenzen.

Der Täter konnte unbekannt flüchten.

Unbeteiligte Passanten wurden auf den 26-Jährigen aufmerksam und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Der 26-Jährige erlitt Verletzungen am Hinterkopf und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Westpark Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.