ALTENSTADT. Wie bereits in der Bezugsmeldung vom 14.12.2025 berichtet, wurde auf der Brücke der Oberbalzheimer Straße am Illerkanal Damenoberbekleidung entdeckt, die über einem Holzzaun hängend aufgefunden wurde. Ein Vermisstenfall kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Aus diesem Grund werden nun Bilder der aufgefundenen Kleidung veröffentlicht.

Personen, die die beschriebene Kleidung erkennen oder Hinweise zur Eigentümerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303 9651-0 zu melden. (PI Illertissen)

Bezugsmeldung vom 14.12.2025:

Möglicher Vermisstenfall durch aufgefundene Damenoberbekleidung

ALTENSTADT. Am Samstagnachmittag meldete eine Zeugin, dass sie auf der Brücke der Oberbalzheimer Straße am Illerkanal Damenoberbekleidung (rosafarbener Damenpullover der Marke Rabe, sowie eine dunkelblaue Jeans der Marke Rabe) über einem Holzzaun auffand. Eine Streife der PI Illertissen nahm sich der Mitteilung an und überprüfte die Örtlichkeit. Da es sich um Damenkleidung einer vermutlich älteren Dame handelte und die Nähe zum Wasser gegeben war, konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine Person ins Wasser begab. Daraufhin wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle ein Großeinsatz ausgelöst. Vor Ort befanden sich die Feuerwehr Altenstadt mit 19 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 6 Einsatzkräften und 8 Kräften der Betreuungsgruppe, die Wasserwacht mit insgesamt 23 Einsatzkräften, das THW mit 20 Einsatzkräften sowie zwei Maintrailer Hunden sowie 18 Flächensuchhunde und 15 Helfern. Der Illerkanal wurde bis hin zum Wasserkraftwerk Untereichen abgesucht. Die Absuche an den Ufern sowie auf dem Wasser mit Sonar verlief negativ. Ein Verantwortlicher des Wasserkraftwerks überprüfte die Rechen und konnte ebenfalls nichts Verdächtiges feststellen. Die geschulten Hunde der Rettungshundestaffel nahmen vor Ort eine Fährte auf, verloren diese jedoch im Bereich des Wasserkraftwerks wieder. Nachdem sämtliche Suchmaßnahmen negativ verliefen und es bis dato keine Vermisstenanzeige gab, wurde der Einsatz nach Absprache mit dem Leiter Rettungsdienst um kurz vor Mitternacht beendet. Weitere Ermittlungen hinsichtlich einer Vermissung wird durch die Polizei Illertissen geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/9651-0. (PI Illertissen)

