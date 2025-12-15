PASSAU. Ein Apothekenbetreiber verständigte am Samstag, 13.12.2025, die Polizeiinspektion Passau, da ein Kunde nach Vorlage eines Rezeptes Abnehmspritzen im Wert von mehreren tausend Euro erlangte.

Nachdem der Apotheker die Fälschung erkannte, verständigte er die Polizeiinspektion Passau. Vor Ort konnte von der Streife ein 33-jähriger Ukrainer vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten drei Packungen Abnehmspritzen sowie mehrere gefälschte Rezepte sicher. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Rezepte über das sog. Darknet gekauft worden sind. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt u. a. wegen eines Verstoßes nach dem Arzneimittelgesetzes.

Beim Verbringen in den Haftraum kam es zu einer Widerstandhandlung, weshalb unmittelbarer Zwang angewandt werden musste. Der 33-jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Veröffentlicht: 15.12.2025, 11.25 Uhr