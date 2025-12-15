BAD TÖLZ, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Sonntag, den 15. Dezember 2025, brach in den Nachtstunden in einem Mehrfamilienhaus in Bad Tölz ein Feuer aus. Bei dem Brand wurden nach aktuellen Erkenntnissen drei Personen in Form einer Rauchgasvergiftung verletzt, der entstandene Sachschaden dürfte sich im oberen fünfstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Montag, den 15. Dezember 2025, wurde gegen 01.45 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Oberland ein Brand in einem Mehrfamilienhaus Am Lettenholz in Bad Tölz gemeldet. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren entdeckten aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss des Gebäudes eine starke Rauchentwicklung. Die Bewohner der betroffenen Wohnung konnten bereits außerhalb des Gebäudes angetroffen werden, zeigten jedoch Rußspuren im Gesicht und am Körper. Alle weiteren Hausbewohner wurden durch Feuerwehr und Polizei evakuiert. Dank des raschen Eingreifens der Floriansjünger konnte eine größere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Aufgrund der intensiven Hitzeentwicklung wurde das Feuer jedoch auf das gesamte Mobiliar im betroffenen Zimmer übertragen. Das Zimmer sowie die darin befindlichen Möbel wurden vollständig zerstört.

Die Feuerwehr führte im Anschluss umfangreiche Lüftungsmaßnahmen in der stark verrußten Wohnung und im Treppenhaus durch. Die Wohnung ist aufgrund des Schadensbildes derzeit unbewohnbar.

Durch den Brand wurden nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt drei Personen durch Rauchgasintoxikationen zum Teil schwer verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen wird der Sachschaden im höheren fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Tölz. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Untersuchungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergeben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tathandlung. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern weiter an und sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.