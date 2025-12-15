BAB A3, PASSAU. Am Donnerstag (11.12.2025) fanden Schleierfahnder bei einer Kontrolle eine größere Menge Marihuana. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln übernommen.

Gegen 17.30 Uhr kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau auf der BAB A3 einen Audi bei der Einreise. Im Fahrzeug fanden die Beamten insgesamt rund drei Kilogramm Marihuana und Haschisch. Der 38-Jährige Italiener wurde vorläufig festgenommen und das Marihuana sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

Am Freitag (12.12.2025) wurde der Tatverdächtige beim zuständigen Amtsgericht Passau vorgeführt, das den von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis erließ.

