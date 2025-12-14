LKR. DINGOLFING-LANDAU. Nach den Festnahmen der fünf Tatverdächtigen in Zusammenhang mit möglichen Anschlagsplänen auf Weihnachtsmärkte im Raum Dingolfing-Landau hat sich die allgemeine Gefährdungslage nicht erhöht. Bei der Erstellung der Sicherheitskonzepte wurde bereits im Vorfeld die allgemein erhöhte abstrakte Gefährdungslage berücksichtigt. Dennoch wird die Polizei Niederbayern weiterhin präsent sein.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Gemeinsame Presseerklärung der Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET), und des Polizeipräsidiums Niederbayern

Die niederbayerischen Polizeidienststellen sowie weitere Sicherheitsbehörden haben im Vorfeld die Lage aufmerksam beobachtet und beurteilt. In engem Austausch mit den Veranstaltern und den Kommunen wurden lageangepasst Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Veranstaltungen abgestimmt und durchgeführt.

Mit Blick auf die Festnahmen vom Freitagabend (12.12.2025) zeigt sich, dass die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden und auch die Konzepte greifen und ein möglicher Anschlag verhindert werden konnte. Gerade deshalb hat sich die Gefährdungslage nicht verändert, weshalb die Maßnahmen an den einzelnen Veranstaltung im Zusammenhang mit der Advents- und Weihnachtszeit derzeit nicht erhöht bzw. angepasst werden. Aktuell sind keine Absagen entsprechender Veranstaltungen bekannt.

Die niederbayerische Polizei wird dennoch weiterhin sichtbar vor Ort sein, um auch die subjektive Sicherheit zu erhöhen.

Veröffentlicht: 14.12.2025, 14.00 Uhr