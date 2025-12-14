FÜRTH. (1175) Eine Auseinandersetzung auf der Toilette einer Fürther Diskothek hatte in der Nacht zum Samstag (14.12.2025) Folgen für zwei Männer. Ein 33-jähriger Deutscher wurde bereits per Haftbefehl gesucht, sein Kontrahent war so aufgebracht, dass er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen musste.

Ein 52-jähriger Italiener war um kurz nach 03:00 Uhr auf die Toilette der Diskothek in der Waldstraße gegangen. Als er an einem der Urinale stand, erhielt er von einem 33-jährigen Deutschen, der ebenfalls seine Notdurft verrichtete, unvermittelt einen Schlag auf den Hinterkopf.

Die Streifen der Polizeiinspektion Fürth musste kurz darauf beide Männer mitnehmen. Gegen den 33-Jährigen bestand wegen eines zurückliegenden Körperverletzungsdelikts bereits ein Haftbefehl. Unabhängig davon leiteten die Beamten gegen den Festgenommenen auch aufgrund des vorausgegangenen Vorfalls auf der Toilette der Diskothek ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Der 52-Jährige beruhigte sich indes ebenfalls nicht mehr. Da der mit fast zwei Promille alkoholisierte Mann immer wieder versuchte, trotz Anwesenheit der Beamten auf den 33-Jährigen loszugehen, mussten ihn die Beamten letztlich ebenfalls on Gewahrsam nehmen.

Erstellt durch: Michael Konrad