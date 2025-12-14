NÜRNBERG. (1174) In der Nacht zum Sonntag (14.12.2025) wurde die Polizei in eine Bar in der Nürnberger Südstadt gerufen. Ein Mann war dort im Streit niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt worden.

Die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei erhielt gegen 02:00 Uhr einen Notruf aus einer Bar in der Bogenstraße. Dort hatte ein Mann das Bewusstsein verloren, nachdem er im Streit mit einem anderen Mann niedergeschlagen worden war. Als die Polizeistreife in der Bar eintraf, stellten sie fest, dass der Verletzte mit einer blutenden Kopfwunde am Boden lag. Da der 36-jährige aus Eritrea keine Vitalzeichen aufwies, leiteten die Beamten eine Reanimation des Verletzten ein. Nachdem der Verletzte wiederbelebt werden konnte, brachte der Rettungsdienst den 36-Jährigen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

In der Folge nahmen Polizeibeamte vor der betroffenen Bar einen 31-jährigen Eritreer fest. Ersten Erkenntnissen zufolge war es zwischen den beiden Männern zu einem Streit über offene Geldforderungen gekommen, in dessen Verlauf der 31-Jährige den 36-Jährigen niederschlug. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen eine Alkoholisierung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ließen die Beamten bei dem Festgenommenen eine Blutentnahme durchführen. Zudem musste er sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer DNA-Entnahme unterziehen lassen.

