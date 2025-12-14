ECKERSDORF, LKR. BAYREUTH. Vergangenen Freitag drangen Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in der Wiesenstraße in Eckersdorf ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 12 Uhr bis 20.30 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner und drangen gewaltsam durch die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung ein. Im Anschluss hebelten sie die Wohnungstüre im Obergeschoss auf. Sie durchwühlten jeweils mehrere Räume bevor sie unerkannt flüchteten. Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Wiesenstraße bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth.