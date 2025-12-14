BAYREUTH. Bislang unbekannte Täter beschmierten von Donnerstag auf Freitag unter anderem die Garage eines Firmengebäudes in der Schwindstraße mit rechtsextremen Schriftzügen. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter beschmierten das Garagentor in der Nacht von Donnerstag, 20 Uhr, auf Freitag, 6 Uhr, mit den Abkürzungen „1161“ und „WLM“. Im Zuge der Ermittlungen wurden 11 weitere solcher Schmierereien im Stadtgebiet bekannt. Ein Sachschaden entstand glücklicherweise nicht, da die Schriftzüge restlos entfernt werden konnten.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.