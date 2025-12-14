2052. Versuchter Wohnungseinbruch – Neubiberg

Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 16:30 Uhr, vernahm ein 78-jähriger Deutscher Geräusche von der Terrassentür seiner Wohnung.

Dabei bemerkte er wie ein bislang unbekannter Mann versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung des 78-Jährigen zu verschaffen.

Der unbekannte Mann ergriff daraufhin die Flucht. Der Wohnungsinhaber verständigte anschließend den Polizeinotruf.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine neuen Hinweise auf den Täter.

Es entstand ein geringer Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 geführt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 180 cm, 30 Jahre, sportliche Statur, hellgraue Winterjacke, dunkle Hose, dunkle kurze Haare, keinen Bart, dunkle Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kaiserstraße, Hauptstraße, Freiherr-von-Stengel-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2053. Versuchter Wohnungseinbruch – Neuperlach

Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 17:30 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus.

Hierbei wurden sie durch den 37-jährigen deutschen Bewohner bei dessen Rückkehr überrascht, woraufhin beide unbekannte Täter unmittelbar die Flucht ergriffen. Der 37-Jährige verständigte sofort den Polizeinotruf.

Durch die Täter fand eine umfangreiche Suche in der Wohnung nach Wertgegenständen statt. Entwendet wurde durch die bisher unbekannten Täter nichts.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine neuen Hinweise auf die Täter.

Der 37-Jährige konnte die zwei unbekannten Täter lediglich aus weiter Distanz sehen. Eine Personenbeschreibung ist demnach nicht möglich.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Quiddesstr., Ständlerstr., Plettstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2054. Wiederholte Brandstiftung – Fürstenried-West

Am Samstag, 13.12.2025, wurde ein 67-jähriger Deutscher gegen 1:40 Uhr aufgrund der Rauchmelder in seiner Wohnung an der Königswieser Straße aus dem Schlaf gerissen.

Nachdem der 67-Jährige seine Wohnungstür geöffnet hatte, fielen ihm seine sowie die Fußmatte seines Nachbarn auf, die beide brannten. Daraufhin löschte er die Brände mit Wasser und informierte den Notruf.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die anwesenden Anwohner des Hauses von den eingetroffen Rettungskräften der Feuerwehr und der Polizei aufgefordert das Haus zu verlassen. Nach Abschluss der Feuerwehrmaßnahmen duften sämtliche Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Es wurden nach jetzigem Ermittlungsstand insgesamt drei Fußmatten von einem bislang unbekannten Täter mit Brandbeschleuniger in Brand gesetzt. Hierdurch wurden außerdem Eingangstüren und der Boden beschädigt.

Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Bereits am Donnerstag, 08.10.2025, und Freitag, 07.11.2025, ist es wegen Brandlegung in diesem Haus zu Feuerwehr- und Polizeieinsätzen gekommen. Aufgrund dieser Vorfälle wird davon ausgegangen, dass die Brände in Zusammenhang stehen.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verbrechens der schweren Brandstiftung übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Königswieser Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2055. Ableben eines selbstgestürzten E-Scooter-Fahrers

Siehe Medieninformation vom 10.12.2025 – Nr. 2034

Wie bereits berichtet befuhr am Dienstag, 09.12.2025, gegen 19:20 Uhr, ein 57-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem Kleinkraftrad, Scuddy, die St.-Veit-Straße in Fahrtrichtung Heinrich-Wieland-Straße. Aus bislang unbekannten Gründen streifte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Mini und stürzte daraufhin zu Boden.

Bei dem Sturz wurde der 57-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am 12.12.2025 erlag der 57-Jährige seinen Verletzungen und verstarb im Krankenhaus.

2056. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person schwer verletzt - Unterföhring

Am Freitag, 12.12.2025, gegen 15:20 Uhr, befuhr eine 63-jährige Deutsche aus dem Landkreis München mit ihrem Pkw, BMW, die Münchner Straße in Richtung Föhringer Ring, welchen sie überqueren wollte.

Zeitgleich befuhr ein 59-jähriger Deutscher, ebenfalls aus dem Landkreis München, mit seinem Kraftrad Peugeot, den Föhringer Ring in Richtung Münchner Straße und bog nach links in diese ein.

Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen, wodurch der 59-Jährige mehrere Meter weggeschleudert wurde. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Die 59-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme musste die Münchner Straße teilweise für zwei Stunden gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die weiteren Ermittlungen, vor allem hinsichtlich der Ursache, werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

2057. Rollerfahrer entzieht sich Polizeikontrolle, zwei Personen leicht verletzt – Brunnthal

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 18:00 Uhr, fiel einer uniformierten Polizeistreife des Polizeipräsidiums Ingolstadt, ein Motorroller Yamaha auf der Sauerlacher Straße in Brunnthal mit einem Versicherungskennzeichen auf, welcher offensichtlich deutlich schneller als 45 km/h fuhr.

Als die Polizeibeamten den Fahrer anhalten wollten und zu diesem Zweck das Blaulicht aktivierten, flüchtete dieser in Richtung Hofolding. Im Bereich der dortigen Höhenkirchner Straße 10 kollidierte er mit einem geparkten Pkw. Im Anschluss konnte er jedoch weiter in Richtung Faistenhaar flüchten. Als er in einer Sackgasse wenden musste, konnten die Polizeibeamten ihn blockieren, stiegen aus dem Auto aus und wiesen ihn an, stehen zu bleiben.

Nachdem der Rollerfahrer trotzdem versuchte, an den Polizeibeamten vorbeizufahren, stürzte er als einer der Beamten ihn festhalten wollte. Dabei verletzte sich ein 23-jähriger Polizeibeamter sowie der Rollerfahrer (16-jähriger Deutscher aus dem Landkreis München) selbst.

Der 23-Jährige musste vom Rettungsdienst in Münchner Klinikum verbracht werden. Der 16-Jährige wird selbst einen Arzt aufsuchen. Aufgrund der technischen Veränderungen am Motorroller sowie fehlendem Versicherungsschutz und da der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde er bezüglich dieser Verkehrsdelikte angezeigt. Außerdem wird wegen Körperverletzung sowie Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.

Der Motorroller wurde als Beweismittel sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 16-Jährige den Erziehungsberechtigen zu Hause übergeben werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

2058. Festnahme nach Einbruchsdiebstahl – Sendling

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 18:30 Uhr, stellte eine 32-jährige Deutsche über die Videoüberwachung ihres Grundstückes fest, dass eine männliche Person durch ihren Garten schlich. Sie informierte daraufhin den Polizei Notruf.

Eine kurz darauf vor Ort befindliche zivile Polizeistreife konnte Geräusche sowie Licht im Nachbarhaus feststellen. Nachdem die Polizeibeamten eine offensichtlich aufgebrochene Terrassentüre feststellen, wurde das Haus mit weiteren Kräften umstellt. Im Anschluss erfolgte eine Absuche mit Hilfe eines Diensthundes. Im Haus selbst konnte schließlich eine männliche Person (51-Jahre alt mit bosnischer Staatsangehörigkeit) in einem Kleiderschrank versteckt aufgespürt und festgenommen werden.

Der 51-Jährige führte Aufbruchswerkzeug sowie diverse Wertgegenstände, bei dem es sich vermutlich um Diebesgut handelt, mit sich.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidium Münchens überstellt.

Da der 51-Jährige außerdem geringe Mengen Rauschgift mit sich führte, wurde er neben dem Einbruch auch wegen einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 geführt.