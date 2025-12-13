Niederbayern: Vermisstes 12-jähriges Mädchen wohlbehalten aufgefunden

LANDSHUT: Das 12-jährige Mädchen, das seit dem 12.12.2025 als vermisst galt, kehrte wohlbehalten nach Hause zurück. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Bauer, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410