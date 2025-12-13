OBERSTDORF. Am Samstagnachmittag wurde gegen 16:30 Uhr die Bergwacht Oberstdorf und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei alarmiert. Eine Frau war auf dem Weg zwischen Einödsbach und Waltenberger Haus ca. 80 Meter über vereistes Felsgelände abgestürzt. Insgesamt waren 10 Einsatzkräfte der Bergwacht Oberstdorf und der Rettungshubschrauber RK2 aus Reutte im Einsatz. Die schwer verletzte 30-Jährige wurde durch die Bergwacht und den Rettungshubschrauber geborgen und in ein Krankenhaus geflogen.

Während des Einsatzes stellte sich dann heraus, dass die 30-Jährige zu einer insgesamt 18-köpfigen Wandergruppe aus der Ukraine gehörte. Ziel war der Winterraum des Waltenberger Hauses auf 2084 Metern. Fünf Mitglieder der Gruppe waren zwischenzeitlich am Waltenberger Haus angelangt und wollten nicht ins Tal gebracht werden. Zwölf Mitglieder entschieden sich, selbständig wieder ins Tal abzusteigen. Die Alpine Einsatzgruppe begleitete den Abstieg und übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache des Absturzes und etwaiger strafrechtlicher Verantwortlichkeiten innerhalb der Gruppe. (PI Sonthofen).

