LENGENWANG. Am Samstagnachmittag, 13.12.2025, geriet in Lengenwang im Ostallgäu, der Heu-Lagerraum des Stallgebäudes eines Milchkuhbetriebs in Brand. Dank des beherzten Eingreifens von Anwohnern konnten die dort eingestellten Jungrinder gerettet werden. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand bald kontrolliert werden und ein Übergreifen auf das angrenzende Stallgebäude unterbunden werden. Eine Person wurde im Zuge der Tierrettung leicht verletzt und vor Ort in einem der beiden Rettungswagen erstversorgt. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf ca. 80.000,00 EUR. Hinsichtlich der Feststellung der Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Zur Brandbekämpfung waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehren Langenwang, Seeg, Wald sowie Marktoberdorf an der Einsatzörtlichkeit. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Marktoberdorf sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten (Allgäu). (KPI Memmingen – KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).