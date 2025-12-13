NÜRNBERG. (1169) Infolge stark überhöhter Geschwindigkeit verlor am Samstagnachmittag (13.12.2025) ein BMW-Fahrer in der Sigmundstraße die Kontrolle über seinen Pkw und rammte mehrere geparkte Fahrzeuge. Der 24-jährige Mann sowie sein 14-jähriger Beifahrer mussten verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.



Zeugen hatten gegen 13:30 Uhr den Polizeinotruf gewählt, weil sie in der Sigmundstraße laute Unfallgeräusche wahrgenommen hatten. Ein BMW hatte zuvor insgesamt vier Fahrzeuge gerammt, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Der 24-jährige Fahrer und sein 14-jähriger Beifahrer zogen sich bei dem Verkehrsunfall Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Aufgrund vorliegender Zeugenaussagen und den Spuren am Unfallort geht die Polizei derzeit davon aus, dass der 24-jährige BMW-Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Sigmundstraße in Richtung Südwesttangente unterwegs war. Nachdem der Mann zunächst eine rote Ampel überfahren hatte, kam er mit seinem Pkw auf Höhe der Einmündung zur Äußeren Buttendorfer Straße nach rechts an den Fahrbahnrand. Dort streifte der BMW einen geparkten VW Tiguan und schleuderte anschließend auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo er drei weitere geparkte Fahrzeuge rammte, bevor er zum Stillstand kam. Eines der gerammten Fahrzeuge, ein Hyundai Tucson, wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschoben und blieb dort auf der Seite liegen.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg führten die Unfallaufnahme durch und zogen einen Unfallsachverständigen hinzu. Zudem leitete die Polizei gegen den 24-jährigen Rumänen ein Ermittlungsverfahren ein. Neben dem Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs wird auch geprüft, ob aufgrund der Fahrweise des Mannes der Tatbestand eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verwirklicht wurde. Die Beamten stellten sowohl den BMW als auch den Führerschein des 24-Jährigen sicher. Anhaltspunkte für einen Alkohol- oder Drogenkonsum des Unfallfahrers ergaben sich nicht.

Die Sigmundstraße blieb im betroffenen Teilabschnitt für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Räumarbeiten gesperrt. Der umgekippte Hyundai Tucson sowie ein total beschädigter Opel Astra mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Zudem musste die Feuerwehr ein abgeknicktes Verkehrsschild entfernen. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf rund 70.000 Euro geschätzt.



Erstellt durch: Michael Konrad