FÜRSTENFELDBRUCK, 13.12.2025 - Vergangene Nacht brach an einem Mehrfamilienhaus in Fürstenfeldbruck ein Brand aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 01.30 Uhr teilte eine Bewohnerin der Einsatzleitstelle ungewöhnliche Wärme in ihrer Wohnung mit.

Die Feuerwehreinsatzkräfte stellten vor Ort hohe Wandtemperaturen an den Außenwänden der Wohnung fest. In der Folge bestätigte sich ein Dehnfugenbrand zwischen dem Mehrfamilienhaus an der Buchenauer Straße und dem in direkter Bauweise angrenzenden Nachbargebäude.

Alle Bewohner wurden evakuiert.

Im Einsatz waren mehrere umliegende Feuerwehren.

Eine Person wurde vor Ort wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation behandelt

Der entstandene Sachschaden dürfte sich bisherigen Erkenntnissen zufolge im mittleren 5-stelligen Eurobereich befinden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.