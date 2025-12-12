Niederbayern: 56-jähriger Österreicher vermisst – Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

HAUZENBERG, THYRNAU, LKR. PASSAU. Der 56-jährige Österreicher, der seit 29.11.2025 aus Österreich/Wels als vermisst galt, wurde heute tot aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Der Vermisste wurde heute (12.12.2025) gegen 12.40 Uhr von einem Fußgänger in einem kleinen Gewässer an der Staatsstraße 2132 auf Höhe Hundsdorf leblos aufgefunden. Der Mann alarmierte sofort den Notruf. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der leblose Mann geborgen werden. Leider konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Die Ermittlungen zum Todesfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.

Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personendaten des Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Stegbauer, EPHK, Tel: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 12.12.2025 um 20:15 Uhr