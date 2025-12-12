Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
2315 – Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt
-------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -------
Haunstetten – Am Sonntag (05.10.2025) wurde die Polizei über eine tote Person in der Königsbrunner Straße informiert.
Derzeit geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Das 59-jährige Opfer wurde mit einer Stichverletzung in seiner Wohnung aufgefunden. Bereits vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt.
Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm daraufhin die umfassenden Ermittlungen und konnte am 11.12.2025 einen 68-jährigen Mann festnehmen. Zwischen dem Tatverdächtigen und dem Verstorbenen bestand eine Vorbeziehung.
Der 68-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags.
Beide Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.
2316 – Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss
Lechhausen – Am Donnerstag (11.12.2025) war ein 22-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Neuburger Straße unterwegs.
Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Die Beamten stellten drogentypisches Verhalten bei dem 22-Jährigen fest und veranlassten eine Blutentnahme. Außerdem unterbanden die Beamten die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen.
Der 22-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
2317 – Polizei ermittelt nach Taschendiebstählen
Stadtbergen – Am Donnerstag (11.12.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus der Handtasche einer 73-Jährigen in einem Supermarkt in der Hagenmähderstraße.
Gegen 11.30 Uhr bemerkte die 73-Jährige das Fehlen ihres Geldbeutels. Die Handtasche war von dem Unbekannten offenbar unbemerkt geöffnet worden. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Bärenkeller – Am Donnerstag (11.12.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus der Tasche einer 85-Jährigen.
Gegen 11:00 Uhr stellte die 85-Jährige während des Einkaufs das Fehlen der Geldbörse fest. Zuvor hatte die Frau bei der Bank Geld abgehoben und sich anschließend in einen Supermarkt begeben. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.
Die Polizei rät:
- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.
- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.
- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.
- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.
- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.
2318 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen
Göggingen – In der Zeit von Dienstag (02.12.2025), 20.00 Uhr, bis Mittwoch (03.12.2025) beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Lagertüre in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße.
Die Unbekannten besprühten die Türe mit Farbe. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Haunstetten – In der Zeit von Dienstag (14.10.2025) bis Montag (08.12.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrfach ein Vereinsgebäude in der Brahmstraße.
Über den gesamten Tatzeitraum beschädigten die Täter unter anderem die Hausfassade, beschädigten einen Zaun und ein Vereinsschild. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
2319 – Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter Fahrer
Innenstadt – Am Freitag (12.12.2025) war ein 26-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter in der Eserwallstraße unterwegs.
Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 26-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-Jährigen.
Der 26-Jährige besitzt die schweizer Staatsangehörigkeit.
2320 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Pfersee – In der Zeit von Donnerstag (11.12.2025), 12.00 Uhr, bis Freitag (12.12.2025), 01.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Hessenbachstraße.
Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
2321 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Aystetten – Am Donnerstag (11.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Aystetten.
Gegen 18.15 Uhr kam der Bewohner nach Hause und vernahm noch Stimmen in seinem Haus. Der Bewohner flüchtete sich daraufhin zu Nachbarn und verständigte die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Unbekannten entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen.
Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:
- Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen". Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen.
- Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen.
- Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
- Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
- Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
- Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.
- Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.
Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.
Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social Media Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing
Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik. Dieser ist auf der Homepage der Polizei https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.
2322 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung (bereits regional berichtet)
Bissingen – In der Zeit von Mittwoch (10.12.2025), 18:00 Uhr bis Donnerstag (11.12.2025), 07:00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Am Hofgarten vor dem Bissinger Rathaus einen Weihnachtsbaum.
Die Unbekannten sägten den dortigen Weihnachtsbaum um. Dabei wurde auch Christbaumschmuck sowie die Lichterkette zerstört. Ein angrenzender Holzzaun wurde ebenfalls beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf einen unteren vierstelligen Betrag.
Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen.
2323 – Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch
Augsburg Bundesautobahn A 8 / Bundesstraße B 17 / B 300 / B 2 – In der vergangenen Woche führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg an mehreren neuralgischen Punkten im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord Geschwindigkeitsmessungen durch.
Neben der BAB A 8 und der B 17 waren dabei auch die Bundesstraßen B 2 (Langweid) sowie der B 300 (Neusäß) im Fokus. Der Enforcement Trailer wurde im Bereich der A 8 aufgestellt. Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von rund 180.000 Fahrzeugen gemessen. Knapp 1000 Verkehrsteilnehmer überschritten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Für rund 30 Verkehrsteilnehmer droht nun ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.
Der Höchstwert wurde auf der A 8 bei Gersthofen gemessen. Die Beamten stellten ein Auto mit knapp 210 km/h bei erlaubten 120 km/h fest. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.
Gerade auch im Hinblick auf die schweren Verkehrsunfälle in den zurückliegenden Wochen appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeitsvorgaben einzuhalten und die Fahrweise den aktuellen Witterungsbedingungen anzupassen.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: