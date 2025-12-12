LKR. NEU-ULM. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm konnte mehrere Brandstiftungen im Bereich Neu-Ulm und Weißenhorn aufklären.

Am 04.10.2025 und 13.10.2025 brannte im Bereich Weißenhorn jeweils eine Gartenhütte. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei Personen in Tatortnähe kontrolliert, bei denen sich Hinweise auf einen Zusammenhang mit den Taten ergaben. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise auf einen dritten Beteiligten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Neu-Ulm Durchsuchungsbeschlüsse betreffend die Tatverdächtigen, welche zwischenzeitlich vollzogen wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die drei Tatverdächtigen sieben Taten - Brandstiftungen im Zeitraum vom 19.05.2025 bis 28.10.2025 im Bereich Neu-Ulm und Weißenhorn - begangen haben. Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld kam es zu drei Containerbränden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei den Tatverdächtigen um drei Deutsche im Alter von 17 bis 20 Jahren. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen, insbesondere zum Tathergang und Tatmotiv, dauern weiterhin an und werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen geführt. Der bisher entstandene Sachschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).