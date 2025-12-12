REGENSBURG. Am Donnerstag, 11. Dezember, versuchten zwei bislang unbekannte Personen in eine Erdgeschosswohnung in der Frauendorferstraße einzudringen. Sie gelangten nicht in das Objekt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Ein 84-jähriger Mann, wohnhaft in Regensburg, verließ am Donnerstagmorgen, 11. Dezember, seine hoch gelegene Erdgeschosswohnung in der Frauendorferstraße. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand näherten sich zwei bislang unbekannte Täter dem Anwesen und setzten ein Brechwerkzeug an einem Fenster an, um in die Wohnung zu gelangen. Eine Nachbarin beobachtete den Vorgang. Das Fenster konnte nicht aufgehebelt werden; ein Eindringen in die Wohnung fand nicht statt. Am Fensterrahmen entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen sollen nach Angaben der Zeugin männlich, einer korpulent der andere schlank, gewesen sein. Nähere Beschreibungsmerkmale liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Mitteilungen werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.