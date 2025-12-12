BREITENBRUNN, LKR. NEUMARKT I. D. OPf. Am Donnerstag, 11. Dezember, wurde eine 71-jährige Bewohnerin im nördlichen Gemeindebereich von Breitenbrunn durch eine bislang unbekannte Person an ihrer Wohnanschrift mit Reizstoff attackiert und in der Folge bestohlen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen klingelte gegen 19 Uhr eine bisher unbekannte männliche Person an der Haustüre der 71-jährigen Breitenbrunnerin. Unmittelbar nach dem Öffnen der Haustüre wurde die 71-Jährige mit Reizstoff angegriffen. Anschließend fragte der unbekannte Mann zielgerichtet nach Wertgegenständen und Bargeld. Der bislang unbekannte Täter betrat daraufhin die Wohnräume, durchsuchte mehrere Bereiche und entnahm mehrere hundert Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert von ebenfalls mehreren hundert Euro. Anschließend entfernte sich die Person fußläufig über den Garten des Anwesens. Die Dame erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Im Rahmen der ersten Maßnahmen erfolgte eine Absuche des Nahbereichs mit einem Personensuchhund. Die Kriminalpolizei Regensburg führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch und führt die weiteren Ermittlungen.

Die bislang unbekannte männliche Person wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt,

circa 180 cm groß,

athletische / sportliche Statur,

vollständig schwarz gekleidet, Hoodie,

Gesicht durch ein Tuch verdeckt,

trug Arbeitsschuhe mit Stahlkappen,

südländisches Aussehen,

sprach deutsch mit ausländischen Akzent.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität des unbekannten Täters oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im nördlichen Bereich von Breitenbrunn am Donnerstag, 11. Dezember, gegen 19 Uhr. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 der Kriminalpolizei Regensburg entgegengenommen.