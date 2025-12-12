RODING, LKR. CHAM. Ende November kam es zu einer Brandstiftung am Weihnachtsmarkt in Schorndorf. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt auf Hochtouren und sucht weiterhin dringend Zeugen.

Am 30. November, gegen 05:00 Uhr, kam es am Kirchplatz in Schorndorf zu mehreren Brandlegungen an Verkaufsständen des örtlichen Weihnachtsmarktes. Ein unbekannter Mann setzte insgesamt acht Verkaufsbuden in Brand. Die Feuerwehr konnte die Kleinbrände schnell löschen und damit einen größeren Schaden verhindern.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen und unter anderem vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Bislang wurde kein Tatverdächtiger festgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Regensburg weiterhin um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Haben Sie am frühen Sonntagmorgen, 30. November, zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr in Schorndorf und Umgebung verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888. Jeder noch so kleine Hinweis kann bedeutend sein!