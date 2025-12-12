ZIRNDORF. (1167) Zwischen Wilhermsdorf und Langenzenn (Lkrs. Fürth) kam es am Donnerstagnachmittag (11.12.2025) zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Drei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu.



Die 75-jährige Fahrerin eines Nissan war gegen 16:00 Uhr gemeinsam mit ihrem 91-jährigen Beifahrer (beide deutsch) auf der Staatsstraße 2252 von Wilhermsdorf kommend in Richtung Langenzenn unterwegs. Etwa auf Höhe des Langenzenner Ortsteils Lohe geriet der Nissan aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW mit Anhänger. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge in den neben der Fahrbahn gelegenen Graben geschleudert.

Während alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehren Langenzenn, Laubendorf und Wilhermsdorf die 75-Jährige aus dem deformierten Fahrzeugwrack befreiten, nahm eine verständigte Streife der Poliinspektion Zirndorf den Sachverhalt vor Ort auf. Der Rettungsdienst brachte die beiden Insassen des Nissan sowie den 62-jährigen BMW-Fahrer (deutsch) in umliegende Krankenhäuser. Dem aktuellen Stand nach zogen sie sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Unfallfahrzeugen sowie dem Anhänger entstand jeweils Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 17.000 Euro.



Erstellt durch: Christian Seiler