OTTOBEUREN. Am Samstag, 06.12.2025, wurde am Nachmittag in Ottobeuren ein 16-jähriger Jugendlicher tot aufgefunden. Zwei Männer im Alter von 25 und 41 Jahren hatten den Mann in einem Innenhof der Luitpoldstraße im Bereich des Jugendhauses entdeckt. Sie verständigten den Rettungsdienst, der jedoch nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen konnte.

Beamte der Polizeiinspektion Memmingen und des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizei Memmingen übernahmen noch vor Ort die Ermittlungen. Die Todesursache war unklar. Anhaltspunkte für ein Unfallgeschehen oder ein Gewaltverbrechen, das zum Tod des jungen Mannes geführt hätten, ergaben sich nicht. Die weiteren Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Im weiteren Verlauf ergaben sich mehrere Ungereimtheiten weswegen inzwischen davon ausgegangen wird, dass der Jugendliche nicht am Fundort verstarb, sondern einige Stunden zuvor in einer nahegelegenen Wohnung. Um dies zu verschleiern, brachten die beiden Männer, welche den Toten vermeintlich aufgefunden hatten, diesen an den angeblichen Fundort und setzten den Notruf ab.

Gegen den 25-jährigen Deutschen wird u.a. wegen des Tatvorwurfs der Abgabe von Betäubungsmitteln an den Jugendlichen und gegen den 41-jährigen Deutschen wird wegen des Tatvorwurfs der versuchten Strafvereitelung ermittelt. Im Zuge dessen durchsuchten die Kriminalbeamten am Mittwoch die Wohnung des 25-jährigen Tatverdächtigen nach möglichen Beweismitteln und sicherten potenzielle Spuren. Die Auswertung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Todesumstände und der Ablage der Leiche dauern weiter an. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler mögliche Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei Memmingen zu melden. Insbesondere sind Beobachtungen am Samstag gegen 15:00 Uhr im Bereich der Luitpoldstraße und der Mozartstraße, die in Zusammenhang mit dem Transport des Leichnams stehen könnten, interessant. Hierzu könnte auch ein weißer Kleinwagen verwendet worden sein. Hinweise dazu nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Tel. 08331 100-0 entgegen. (KPI Memmingen)

