Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall führte in den Kalenderwochen 44 und 45 mit Unterstützung mehrerer Polizeidienststellen die zweite groß angelegte Schwerpunktaktion im „Kleinen Deutschen Eck“ durch. Ziel war es, den Umfang an Verkehrsverstößen im Bereich der Bundesstraße B20/B21 zu erfassen und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Vom 27. Oktober bis 9. November 2025 wurden nahezu täglich Kontrollen an den betroffenen Streckenabschnitten am sogenannten „Kleinen Deutschen Eck“ an der Bundesstraße in Bad Reichenhall durchgeführt. Hierbei kamen Laser- und Radarmessungen, Schwerverkehrskontrollen sowie gezielte Überprüfungen im Rahmen des bestehenden Nachtfahrverbots zur Anwendung.

Neben den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Bad Reichenhall waren auch Unterstützungskräfte der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein, der Grenzpolizeiinspektion Piding sowie der Zentralen Ergänzungsdienste (ZED) Traunstein mit hohem Kräfteansatz zu unterschiedlichen Zeiten eingesetzt.

Neben Geschwindigkeitsmessungen standen insbesondere auch Kontrollen des Schwerlastverkehrs im Mittelpunkt, um Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten, Überladungen oder das Nachtfahrverbot konsequent zu ahnden. Auch Fahrten unter Einfluss von Alkohol und Drogen wurden verstärkt kontrolliert.

Im Rahmen der zweiwöchigen Schwerpunktaktion wurden knapp 150 Fahrzeuge, darunter gleichermaßen Pkw und Lkw, einer Kontrolle unterzogen. Neben einzelnen Beanstandungen im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden 20 Verstöße gegen das Nachtfahrverbot festgestellt und geahndet. Am häufigsten kam es während der Kontrollaktion zu Geschwindigkeitsüberschreitungen, welche in 48 Fällen zur Anzeige gebracht wurden.