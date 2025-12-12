ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Illertissen und Unterroth ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 15-jährige Fahrzeugführerin war zusammen mit ihrer ebenfalls 15-jährigen Beifahrerin auf der Kreisstraße in Richtung Unterroth in deren vierrädrigem Leicht-Kraftfahrzeug (45km/h) unterwegs. Hierbei wurde sie von einem 20-jährigem Pkw-Fahrer übersehen, welcher auf den Pkw der Geschädigten auffuhr. Der Pkw der Geschädigten wurde durch den Zusammenstoß in einen angrenzenden Acker geschleudert und kam dort zum Stehen. Die Beifahrerin konnte den Wagen nahezu unverletzt und aus eigener Kraft verlassen, während die geschädigte Fahrzeugführerin durch den Aufprall so schwer verletzt wurde, dass sie den Pkw nicht verlassen konnte. Eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen, welche nur kurze Zeit nach dem Zusammenstoß zufällig an der Unfallstelle eintraf, leistete umgehend bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst Erste-Hilfe. Während die Fahrzeugführerin mit schwersten Verletzungen unverzüglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, benötigten die Beifahrerin und der 20-jährige Fahrzeugführer keine weitere medizinische Versorgung. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Versorgung, Befreiung, Verkehrslenkung und zur weiteren Unterstützung an der Unfallstelle waren die Feuerwehren Illertissen, Jedesheim, Unterroth, sowie die Kreisbrandinspektion mit rund 50 Kräften vor Ort. Neben diesen waren mehrere Rettungswägen und ein Notarzt im Einsatz. Die Straße zwischen der Autobahnanschlussstelle Illertissen und Unterroth war aufgrund der Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde durch die Staatsanwaltschaft Memmingen ein Unfall-Sachverständiger hinzubeordert, welcher den Unfall gutachterlich dokumentierte. Da der Beschuldigte Fahrzeugführer eine geringe Alkoholisierung aufwies, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall werden von der Polizeiinspektion Illertissen geführt.

(PI Illertissen)