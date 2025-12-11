A73 / ZAPFENDORF, LKR. BAMBERG. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A73 bei der Anschlussstelle Zapfendorf in Fahrtrichtung Nürnberg ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Menschen verletzt sich dabei – einer davon schwer. Die Fahrbahn in Richtung Suhl ist weiterhin befahrbar, die Fahrtrichtung Nürnberg bleibt derzeit komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei Bamberg kollidierten ein VW Caddy und ein Goggomobil aus bislang unklaren Gründen gegen 14.20 Uhr miteinander. Es entstand Totalschaden bei beiden Fahrzeugen.

Der 57-jährige Fahrer des Goggomobils erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber, der direkt auf der Autobahn landete, brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 39-jährige Caddy-Fahrer aus dem Landkreis Augsburg erlitt leichtere Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Beamte der Verkehrspolizei Bamberg sind derzeit mit der Unfallaufnahme beschäftigt und untersuchen die genaue Unfallursache. Sie werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg von einem Unfallsachverständigen unterstützt. Die Sperrung der Fahrtrichtung Nürnberg bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten bestehen.