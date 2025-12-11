ERING, LKRS. ROTTAL-INN. Folgenschwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen endet auf der Bundesstraße B12 für eine Insassin tödlich. Bei der Bergung der Verletzten waren knapp 100 Rettungskräfte beteiligt.

Mittlerweile konnte die Identität der tödlich verletzten Person geklärt werden. Dabei handelt es sich um die Halterin des Fahrzeuges, eine 66-jährige Frau Aus dem Landkreis Altötting.

Veröffentlicht: 11.12.2025, 15.25 Uhr