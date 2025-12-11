HERZOGENAURACH. (1163) In den frühen Morgenstunden geriet am Donnerstag (11.12.2025) eine Scheune in Niederndorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in Brand. Verletzt wurde niemand.



Ein Zeuge bemerkte das Feuer in der Niederndorfer Hauptstraße gegen 02:00 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die Scheune, in der hauptsächlich Maschinen abgestellt waren, bereits in Vollbrand.

Den Feuerwehrkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Der Schaden an der Scheune wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch Tiere kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Was den Brand ausgelöst hat, ist indes noch unklar. Die Ermittlungen hierzu hat das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernommen.



Erstellt durch: Kai Schmidt / bl