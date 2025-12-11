SELB, LKR. WUNSIEDEL. Ein ungewöhnlicher Transportauftrag machte einen Taxiunternehmer misstrauisch. Seine Aufmerksamkeit bewahrte einen Senior aus Selb vor einem enormen finanziellen Schaden.

Der Rentner, 88 Jahre alt, erhielt am Nachmittag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Unbekannte forderte ihn auf, all seine Wertsachen in ein Paket zu legen und dieses einem Kurier zu übergeben. Angeblich seien Einbrecher unterwegs. Der Senior folgte der Anweisung und bereitete das Paket zur Abholung vor.

Gegen 18.30 Uhr meldete sich eine weitere Anruferin bei einem Taxiunternehmen aus der Region. Sie beauftragte das Unternehmen, das Paket aus Selb abzuholen und es bei einer Firma in Stuttgart abzuliefern. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Taxifahrer misstrauisch und entschied sich, nicht zum Zielort zu fahren. Stattdessen brachte er das Paket direkt zur Polizeiinspektion Wunsiedel.

Im Paket befand sich ein hoher fünfstelliger Bargeldbetrag sowie Gold im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Die Beamten stellten die Wertgegenstände sicher und klärten den Rentner über die Betrugsmasche auf.

Dem entschlossenen Handeln des Taxiunternehmers ist es zu verdanken, dass dem Rentner kein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden ist. Die Kriminalpolizei Hof übernimmt die weiteren Ermittlungen.