2308 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Baustelle

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (09.12.2025), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (10.12.2025), 07.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zum Baustellengelände in der Ulmerstraße. Der oder die Unbekannten entwendeten Kupfer.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden von Rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2309 – Polizei ermittelt nach Betrug – falscher Bankmitarbeiter

Augsburg – Am Mittwoch (10.12.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines 75-Jährigen durch einen falschen Bankmitarbeiter. Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus.

Der Unbekannte teilte dem 75-Jährigen mit, dass zwei unrechtmäßige Abbuchungen durchgeführt wurden. Daraufhin forderte der Unbekannte den 75-Jährigen auf 4000 Euro zu überweisen. Der 75-Jährige war mit dem ausgefüllten Überweisungsträger bereits auf dem Weg zu Bank. Da diese bereits geschlossen hatte, konnte der 75-Jährige den Überweisungsträger nicht einreichen. Anschließend bemerkte er den Betrug.

Dem 75-Jährigen entstand kein Vermögensschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.

Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

- https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug

- https://www.polizei.bayern.de/nmmo

2310 – Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg – Am Dienstag (09.12.2025) betrog ein bislang unbekannter Täter eine 49-jährige Frau um einen mittleren dreistelligen Betrag.

Die Frau bestellte eine Dartscheibe über eine Verkaufs-Plattform und überwies den Betrag über Paypal Friends. Die Ware wurde nicht geliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen Warenbetrugs gegen den unbekannten Täter.

Die 49-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Seien Sie misstrauisch beim Onlinekauf - So können Sie Fake-Shops erkennen:

Recherchieren Sie vorher im Internet nach dem Shop. (Gibt es bereits Warnmeldungen? Findet sich der Shop in vertrauenswürdigen Vergleichsportalen?)

Ist ein Impressum vorhanden?

Ist der angegebene Preis realistisch?

Ist die angebotene Ware auch in anderen Shops generell verfügbar?

Führen angegebene Verlinkungen zu Social Media Accounts auch wirklich zu passenden Profilseiten bei den jeweiligen Anbietern?

Vorsicht bei Vorkasse als Zahlungsart. Nutzen Sie den Kauf auf

Rechnung oder Ihnen bekannte Bezahldienste (hier aber bei Weiterleitungen auch auf die korrekte Domain achten).

Weitere Informationen finden sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/ecommerce/fake-shops/

https://www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/straftaten-im-netz/fakeshops

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Online-Banking-Online-Shopping-und-mobil-bezahlen/Online-Shopping/Worauf-beim-Online-Einkauf-zu-achten-ist/worauf-beim-online-einkauf-zu-achten-ist_node.html

2311 – Jugendliche surfen auf Straßenbahn – Polizei ermittelt

Oberhausen - Am Mittwoch (10.12.2025) wurden zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren bei einem gefährlichen Internettrend erwischt und anschließend von der Polizei ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die beiden Jungen waren einem Zeugen gegen 20:55 Uhr aufgefallen, weil sie in der Eschenhofstraße außerhalb der Straßenbahnlinie 4 mitfuhren.

Der Zeuge stieg daraufhin aus der Straßenbahn und forderte sie auf von der Straßenbahn abzusteigen. Die beiden Jungen waren nicht im Besitz eines gültigen Fahrtickets.

Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen „lustigen Trend“ handelt, sondern um eine Straftat, die auch durchaus gefährliche Folgen haben kann.

Die beiden Jungen haben die deutsche Staatsangehörigkeit

2312 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Göggingen – Im Zeitraum von Montag (08.12.2025), 17.00 Uhr, bis Dienstag (09.12.2025), 06.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Gebäude in der Josef-Felder-Straße mit Farbe. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2313 - Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Hochfeld - Am Mittwoch (10.12.2025) führte eine Polizeistreife um 20:40 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Stadionstraße durch.

Hierbei konnte die Streife Alkoholgeruch bei dem 29-jährigen Fahrer feststellen. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille.

Der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde sichergestellt und er konnte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen seinen Heimweg antreten.

Der Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.