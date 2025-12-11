PASSAU. Am Mittwochnachmittag (10.12.2025) kam es zu einer Übergabe von Bargeld an einen bislang unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Eine 87-jährige Frau aus Schalding erhielt einen Anruf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter wohl in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Um eine Haftstrafe zu verhindern müsse sie eine Kaution bezahlen. Ein bislang unbekannter Mann erschien kurz darauf an der Wohnadresse der 87-jährigen, wo es zur Übergabe von Bargeld kam.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 25-30 Jahre, westeuropäisches Aussehen, 1,70 m, schlank, Haarfarbe braun, kein Bart, Jeans, heller Pullover, keine Brille, keine Tasche, keine Auffälligkeiten

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Personen, die Beobachtungen, insbesondere im Bereich Schalding l. d. Donau zu dem unbekannten Mann oder zur Übergabe gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert angesichts der erneuten Fälle - Seien Sie misstrauisch - Warnsignale am Telefon