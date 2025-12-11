PASSAU. Am Mittwochnachmittag (10.12.2025) kam es zu einer Übergabe von Bargeld an einen bislang unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.
Eine 87-jährige Frau aus Schalding erhielt einen Anruf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter wohl in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Um eine Haftstrafe zu verhindern müsse sie eine Kaution bezahlen. Ein bislang unbekannter Mann erschien kurz darauf an der Wohnadresse der 87-jährigen, wo es zur Übergabe von Bargeld kam.
Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:
ca. 25-30 Jahre, westeuropäisches Aussehen, 1,70 m, schlank, Haarfarbe braun, kein Bart, Jeans, heller Pullover, keine Brille, keine Tasche, keine Auffälligkeiten
Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Personen, die Beobachtungen, insbesondere im Bereich Schalding l. d. Donau zu dem unbekannten Mann oder zur Übergabe gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.
Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert angesichts der erneuten Fälle - Seien Sie misstrauisch - Warnsignale am Telefon
- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht, durch angeblich dringende Ermittlungen! Legen Sie
- einfach auf!
- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen
- herauszugeben
Veröffentlicht: 11.12.2025, 13.00 Uhr