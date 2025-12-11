WEILHEIM IN OBERBAYERN. Weil er am Samstag, den 30. August 2025, als Beifahrer eines Pkw in das Lenkrad gegriffen und das Fahrzeug bewusst gegen eine Leitplanke gesteuert haben soll, sitzt ein 23-Jähriger nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

Bereits am 30. August 2025 gegen 11.00 Uhr soll ein 23-jähriger Mann als Pkw-Beifahrer seiner 23-jährigen Fahrzeugführerin während der Fahrt auf der Bundesstraße B2 im Bereich Weilheim in das Lenkrad gegriffen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann das Fahrzeug bewusst gegen eine Leitplanke gesteuert haben.

Glücklicherweise blieben beide Fahrzeuginsassen unverletzt. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand ein erheblicher Sachschaden.

Nachdem der Sachverhalt zunächst als Verkehrsunfall polizeilich bekannt und aufgenommen wurde, erfolgten die ersten Maßnahmen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Weilheim. Da sich im Zuge der Ermittlungen Verdachtsmomente auf eine Vorsatztat ergaben, übernahm das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die weiteren Untersuchungen.

Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts ergab sich für die sachleitende Staatsanwaltschaft unter anderem der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Auf deren Antrag wurde gegen den Beschuldigten, der über eine italienische und brasilianische Staatsangehörigkeit verfügt, am 4. Dezember 2025 Haftbefehl erlassen, der am 9. Dezember 2025 in Vollzug gesetzt wurde. Der dringend Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.