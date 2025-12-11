WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. In der Nacht zum Donnerstag brannte ein geparktes Fahrzeug in der Bahnhofstraße. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 0.30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Bahnhofstraße, dass eine auf dem Norma-Parkplatz abgestellte Mercedes A-Klasse brannte. Das Feuer griff teilweise auf die Fassade eines angrenzenden Hauses über. Die Feuerwehr Weidenberg war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.