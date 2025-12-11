Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

KRONACH. Nach einem Streit mit einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Eritreern ermittelt nun die Kriminalpolizei Coburg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg befindet sich ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Am Dienstagmittag kam es in der Asylbewerberunterkunft im Hammermühlweg zu einem Streit zwischen einem 27-Jährigen und einem 26-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Ältere der beiden Männer dem anderen mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt und ihn bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Der Mann erlitt dadurch leichte Verletzungen und musste medizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei in Kronach nahm daraufhin den Kontrahenten vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Ermittlungsrichter am Mittwochnachmittag wegen versuchten Totschlags einen Haftbefehl.