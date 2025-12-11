REGENSBURG. In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Hofer Straße in Regensburg-Halsbach. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Mithilfe.

In der Zeit von 08.12.2025, 16:00 Uhr bis 09.12.2025, 07:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude eines Betriebs in der Hofer Straße in Regensburg-Halsbach ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und durchwühlten mehrere Büroräume. Nach ersten Ermittlungen flüchteten die Täter mit Bargeld im niedrigen zweistelligen Eurobereich in unbekannte Richtung. Hinweise auf weitere entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hofer Straße in Regensburg-Halsbach gesehen hat oder sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.