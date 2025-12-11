ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Am Mittwochabend kam es gegen 18.15 Uhr auf der B 303 auf Höhe der Anschlussstelle Arzberg-Ost zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Frau starb, die andere wurde schwer verletzt. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 51-jährige Frau aus dem Landkreis Bayreuth die B 303 aus Richtung Tschechien kommend in Fahrtrichtung Marktredwitz. Zeitgleich war eine 20-jährige Fahrzeugführerin in Gegenrichtung unterwegs. Die 51-Jährige setzte zum Überholen eines Lkw an und übersah hierbei das entgegenkommende Fahrzeug. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß.

Beide Pkw wurden durch den heftigen Aufprall massiv beschädigt. Die Unfallbeteiligten kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken. Die 51-Jährige erlag dort später ihren schweren Verletzungen.

Die Bundesstraße 303 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten mehrere Stunden komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizei Marktredwitz.