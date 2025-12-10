NEUTRAUBLING. Am vergangenen Freitag in den frühen Morgenstunden wurde ein Mann beim Neutraublinger See niedergeschlagen und ausgeraubt. Die Tat wurde erst am Nachmittag zur Anzeige gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitagmorgen, 5. Dezember, gegen 6:00 Uhr, war ein 18-jähriger Deutscher zu Fuß auf dem Weg in die Arbeit. Beim Neutraublinger See, im Inselweg, wurde der Mann von hinten geschlagen und ging zu Boden. Die zwei bislang unbekannten Täter griffen den am Boden liegenden 18-Jährigen mit Fäusten an, entwendeten seinen Geldbeutel und flüchteten in Richtung des Sees.

Eine Beschreibung der Täter war dem Geschädigten nicht möglich.

Der 18-Jährige brachte die Tat erst am Nachmittag zur Anzeige. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.