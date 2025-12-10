NEUNKIRCHEN A.BRAND, LKR. FORCHHEIM. Zwei Unbekannte boten einer Seniorin am 25. November 2025 vermeintliche Arbeiten am Haus an und nutzten die Gelegenheit, um Schmuck und Bargeld zu stehlen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Am Dienstag, dem 25. November, Zwischen 14.30 und 15 Uhr, klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür einer Seniorin in der Sudetenstraße. Sie gaben vor, anfallende Handwerksarbeiten wie das Säubern der Dachrinne und das Ersetzen beschädigter Ziegel übernehmen zu wollen. Die Geschädigte Dame ließ die Männer in das Haus. Die beiden erledigten zunächst kleinere Arbeiten am Dach. Anschließend überredeten sie die Seniorin, weitere vermeintlich notwendige Leistungen in Auftrag zu geben und hierfür einen hohen dreistelligen Eurobetrag im Voraus zu bezahlen. Während einer der Männer sie ablenkte, nutzte der zweite die Gelegenheit und entwendete unbemerkt Bargeld und Schmuck aus einem Zimmer. Am Folgetag bemerkte die Geschädigte den Diebstahl ihrer Schmuckschatulle und einer dreireihigen Perlenkette.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer am Dienstagnachmittag, den 25.11.2025, im Bereich der Sudetenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder Angaben zu den beiden Männern machen kann, wird gebeten, sich unter der 0951/9129-491 zu melden.