2301 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Pfersee – Im Zeitraum vom Mittwoch (03.12.2025) bis Dienstag (09.12.2025) verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Zweibrückenstraße und entwendeten einen Tresor samt Inhalt.

Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro.

Pfersee –Im Zeitraum vom Freitag (05.12.2025) – Montag (08.12.2025) versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter sich Zugang zu einer Firma in der Walchstraße zu verschaffen.

Der oder die Täter versuchten zwei Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

2302 – Radfahrer bei Unfall verletzt

Lechhausen – Am Dienstag (09.12.2025) kam es zu einem Unfall in der Neuburger Straße.

Ein 52-jährige Autofahrer wollte gegen 14:45 Uhr mit seinem Opel auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er offenbar den von hinten heranfahrenden 29-jährigen Radfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Der Radfahrer wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Auto entstand ein Sachschaden von ungefähr 250 Euro. Bei dem Rad entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Der 52-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit.

Der 29-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

2303 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

Lechhausen – Am Dienstag (09.12.2025) beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Auto in der Curtiusstraße.

Zwischen 01:00 Uhr und 06:15 Uhr stachen ein oder mehrere unbekannte Täter in zwei Reifen des Hondas.

Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2304 – Polizei stoppt Alkoholfahrt

Hochzoll – Am Dienstag (09.12.2025) war ein 48-Jähriger mit seinem Auto in der Waxensteinstraße unterwegs.

Die Polizei kontrollierte gegen 21:15 Uhr den Autofahrer und führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille.

Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt und stellte den Autoschlüssel sicher.

Der 48-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihm wird eine Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz vorgeworfen.

2305 – Polizei ermittelt nach Betrugsmasche

Augsburg – In der vergangenen Woche kam es zu einem versuchten Betrug durch einen bislang unbekannten Täter zum Nachteil einer 64-jährigen Frau.

Die 64-Jährige erhielt ein Paket mit einem offenbar gefälschten 10g Goldbarren und einer gefälschten Rechnung eines Juweliers. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Juwelier gab dieser an, dass er kein Gold verkaufe. Zudem wurde bereits mehrfach Anzeige wegen ähnlich gelagerten Fällen erstattet.

Da die 64-Jährigen bislang keine Zahlungen tätigte, entstand ihr kein Vermögensschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Warenbetrug und dem Ausspähen von Daten.

2306 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Hochzoll – Am Montag (08.12.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person die rechte Außenseite eines geparkten Autos in der Hochzoller Straße.

Zwischen 07:15 Uhr und 13:15 Uhr kam es zu der Berührung mit dem geparkten Mercedes. Der oder die Unbekannte setzte anschließend die Fahrt fort. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.