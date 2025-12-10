LICHTENFELS, OT WEINGARTEN. Eine dichte Rauchwolke über Weingarten hat am Mittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt.

Gegen 12.40 Uhr meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort und brachte den Brand zwischenzeitlich unter Kontrolle. Die Polizei sicherte den Bereich und unterstützte die Arbeiten im Umfeld. Zur Lageeinschätzung kam zudem eine Polizeidrohne und eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz.

Der geschädigte Hauseigentümer ist ein 66-jähriger Deutscher. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Arbeit zur Ermittlung der Brandursache aufgenommen. Zu dieser können bis dato keine Angaben gemacht werden.