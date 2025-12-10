SCHÖNBRUNN I.STEIGERWALD, LKR. BAMBERG. Unbekannte stahlen vermutlich im Verlauf des Wochenendes einen Gebrauchtwagen vom Gelände eines Autohauses. Die Kripo Bamberg sucht nach Zeugen des Vorfalls.

In der Zeit zwischen Samstag, den 6. Dezember 2025, 13 Uhr, und Montag, den 8. Dezember 2025, 8 Uhr, wurde aus einem Autohaus in der Steinsdorfer Hauptstraße ein Opel Insignia entwendet. Das Fahrzeug, ein schwarzer Gebrauchtwagen ohne Kennzeichen, hat einen Wert von fast 20.000 Euro. Es gibt derzeit keine Hinweise auf die Täter.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat im beschriebenen Zeitraum im Bereich des Autohauses verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.