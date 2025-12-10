PASSAU, BAB A3. Am gestrigen Nachmittag (09.12.2025) fanden Schleierfahnder bei einer Kontrolle eine größere Menge Kokain. Der Verdächtige floh während der Kontrolle zu Fuß, konnte aber im Rahmen der Fahndung unweit des Kontrollortes festgenommen werden. Nach richterlicher Vorführung befindet er sich in Haft.

Die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau kontrollierten den Audi mit deutscher Zulassung gegen 14.15 Uhr an einem Parkplatz an der Abfahrt Passau-Süd, nachdem sie ihn auf Höhe Hammerbach in Fahrtrichtung Österreich gesichtet hatten. Bei der Kontrolle konnte zunächst ein Joint sowie ein unbekanntes Paket in Kleidung eingewickelt aufgefunden werden. Als der Fahrer, ein 31-jähriger Deutsch-Serbe, dies bemerkte, ergriff er zu Fuß die Flucht in ein angrenzendes Waldgebiet.

Mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen sowie der Bundespolizei konnte der 31-Jährige kurze Zeit später unweit des Kontrollortes festgenommen werden.

Im Paket befand sich ein knappes Kilo Kokain., in der Jacke des 31-Jährigen wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Bundesgebiet Deutschland.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Passau und der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Ein von der Staatsanwaltschaft beantragter Haftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge wurde heute (10.12.2025) bei einer richterlichen Vorführung am Amtsgericht Passau erlassen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

