NIEDERBAYERN, OBERÖSTERREICH. Im Mai wurde eine bislang unbekannte weibliche Leiche in im Schleusenbereich des Kraftwerks Jochenstein auf österreichischer Seite gefunden. Zwischenzeitlich konnte die Identität geklärt werden.

Aufgrund eines eingegangenen Hinweises konnte die Identität der Frau geklärt werden. Es handelt sich demnach um eine 40-Jährige aus Passau. Die Ermittlungen führt weiterhin die Polizei in Oberösterreich mit Unterstützung der Kriminalpolizeiinspektion Passau. Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung liegen bislang nicht vor.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Veröffentlicht: 10.12.2025, 14.15 Uhr