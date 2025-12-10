ZWIESEL, PASSAU, EICHENDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Aktuell kommt es überwiegend im Raum Zwiesel und Passau vermehrt zu Anrufen sog. Telefonbetrüger. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Teile Niederbayerns im Laufe des Tages davon betroffen sind. Bislang kam es noch zu keiner Übergabe von Geld oder Wertsachen.

Die Betrüger versuchen siedie Angerufenen zur Herausgabe von Bargeld und Wertsachen zu bringen. Sie geben unter anderem an, nahe Verwandte seien in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt, geben sich oft als "falsche Polizeibeamte" bzw. geben sich als Klinikmitarbeiter aus und fordern Bargeld für ein teures Medikament zur Behandlung eines Angehörigen.

Seien Sie misstrauisch – Warnsignale am Telefon