MERKENDORF. (1160) Unbekannte brachen in der Nacht von Montag (08.12.2025) auf Dienstag (09.12.2025) in ein Geschäft im Merkendorfer Gemeindeteil Großbreitenbronn (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen.



Zwischen 23:00 Uhr und 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu Geschäftsräumen in Großbreitenbronn. Aus dem Innenraum entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Der verursachte Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald