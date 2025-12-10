KELHEIM. Am 09.12.2025 erhielt ein Ehepaar aus der Drosselstraße einen sogenannten Schockanruf, infolgedessen sie an einen bislang unbekannten Mann Bargeld und Schmuck aushändigten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Ehefrau erhielt den Anruf auf dem Festnetz gegen 17.30 Uhr. Ein vermeintlicher Arzt eines nahegelegenen Universitätsklinikums gab an, dass die Tochter eingeliefert worden wäre und schwer erkrankt sei. Lediglich ein besonderes Medikament aus der Schweiz würde helfen, dies kostet aber 150.000 Euro. Sollte diese Summe erbracht werden, könnte man am Folgetag bereits mit der Behandlung beginnen. Der Schwiegersohn sei ebenfalls vor Ort und stehe schon in Kontakt mit der Krankenkasse. Der falsche Arzt hielt die Frau eine Stunde lang am Telefon und übergab das Gespräch immer wieder an die weinende, vermeintliche Tochter.

Während der Ehemann vom Anrufer zu besagter Klinik gelotst wurde, fand an der Wohnadresse in der Drosselstraße gegen 18.30 Uhr die Übergabe von Bargeld und Schmuck in einer roten Stofftasche statt. Der bislang unbekannte Abholer gab vor, von der Krankenkasse der Tochter zu sein. Nachdem der Ehemann wieder zuhause ankam, kontaktierten die beiden ihre echte Tochter und der Betrug fiel auf.

Der unbekannte, männliche Abholer war relativ groß (ca. 185 cm) und schlank. Er hatte dunkle Haare und keinen Bart. Er trug einen hellgrauen Pullover ohne Kapuze und eine dunkle Hose. Zudem sprach er wohl mit einem Akzent, vermutlich tschechisch. Ob er mit einem Fahrzeug unterwegs war ist derzeit nicht bekannt.

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen zum Betrugsfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Übergabe gegen 18.30 Uhr in der Drosselstraße und zum unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kelheim unter der 09441/5042-0 zu melden.

Veröffentlicht: 10.12.2025, 10.55 Uhr