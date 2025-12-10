PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Am 09.12.2025 kam es nach dem Anruf einer falschen Polizeibeamtin zur Festnahme eines Abholers. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Eine 29-jährige Deutsche befand sich zusammen mit ihrem 47-jährigen, deutschen Bekannten gegen 16.00 Uhr in einem derzeit leerstehenden Haus ihrer verstorbenen Großmutter im westlichen Stadtbereich, als dort das Festnetz klingelte und der 47-Jährige abhob. Die Anruferin gab sich als Polizeibeamtin der Polizei Plattling aus und gab an, dass aus den Schließfächern einer ortsansässigen Bank Wertsachen verschwinden würden. Die falsche Polizeibeamtin wies den Mann an, die Wertsachen aus den Schließfächern zu holen und vor der Haustür abzuholen, damit sie ein Kurier abholen und in Sicherheit bringen könnte. Der 47-Jährige erkannte den Betrugsversuch allerdings sofort.

Da die 29-Jährige parallel die Polizeiinspektion Plattling informieren konnte, die von der Polizei Deggendorf und den Zentralen Einsatzdiensten Straubing unterstützt wurde, konnte der Abholer kurz vor Aufnahme der abgestellten Tasche festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 43-jährigen Deutsch-Pakistaner, der lediglich im Auftrag die Tasche abholen sollte.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs übernommen.

